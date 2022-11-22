Земельный участок на берегу Оби в Новосибирске вернули в собственность государства. Фото: прокуратура НСО.

В Новосибирске земельный участок на берегу Оби вернули в собственность государства. Произошло это после иска, поданного природоохранным прокурором. Было установлено, что участок на берегу Оби в районе Заельцовского парка находился в собственности у физлица. Это мешало свободному доступу граждан к воде и берегу.

– В связи с этим прокурор направил в Заельцовский районный суд исковое заявление о признании отсутствующим права собственности на указанный земельный участок, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Суд удовлетворил требования прокурора, признав их обоснованными. Решение вступило в законную силу. Земельный участок сняли с регистрационного учета.

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