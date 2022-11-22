Прокуратура проверит аварийное общежитие на Бурденко в Новосибирске.
Фото: Анна ПАШАГИНА
В Новосибирске прокуратура проверит аварийное здание общежития на Бурденко. В разрушающейся трехэтажке живут люди. Они ждут переселения 10 лет.
– В прокуратуре проверят, соблюдали ли в мэрии жилищное законодательство при расселении жителей аварийного общежития. А также проверят его содержание управляющей компанией, – говорится в сообщении ведомства.
Если будут основания, прокуроры примут меры реагирования.
Ранее КП-Новосибирск писала, что люди в общежитие живут в нечеловеческих условиях – оно рушится на глазах, стены облупились, повсюду торчат арматуры, а горячая вода есть только зимой.
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