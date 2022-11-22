В Новосибирске на заводе по производству взрывчатки пострадала женщина. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во вторник, 22 ноября, стало известно, что в Новосибирске на заводе по производству взрывчатки пострадала женщина. Она получила производственную травму на оборонном предприятии «Искра». Информацию об этом на аппаратном совещании озвучил Сергей Куценко, начальник департамента по чрезвычайным ситуациям мэрии.

– Женщине понадобилась помощь врачей. На сегодняшний день медицинская помощь своевременно оказана, — уточнил Куценко.

При каких обстоятельствах женщина получила производственную травму, в мэрии не уточнили.

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