Трамвай сошел с рельсов на улице Мира в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.

Во вторник, 22 ноября, в Новосибирске с рельсов сошел трамвай. Очевидцы сняли случившееся на видео и поделились им в соцсети.

– На улице Мира трамвай «дал угла», – написали в паблике «Инцидент Новосибирск» горожане.

По словам новосибирцев, обошлось ЧП без пострадавших.

На кадрах к посту видно, что передняя часть трамвая оказалась на проезжей части и частично перегородила проезд.

Комментаторы пошутили, что транспорт возомнил себя наземным метро.

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