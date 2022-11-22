Трамвай сошел с рельсов на улице Мира в Новосибирске. Фото: стоп-кадр.
Во вторник, 22 ноября, в Новосибирске с рельсов сошел трамвай. Очевидцы сняли случившееся на видео и поделились им в соцсети.
– На улице Мира трамвай «дал угла», – написали в паблике «Инцидент Новосибирск» горожане.
По словам новосибирцев, обошлось ЧП без пострадавших.
На кадрах к посту видно, что передняя часть трамвая оказалась на проезжей части и частично перегородила проезд.
Комментаторы пошутили, что транспорт возомнил себя наземным метро.
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