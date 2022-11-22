Трех тамаринов из Новосибирского зоопарка перевезли в Калугу

Тамаринов из Новосибирского зоопарка отправили в Калугу. Фото: Владимир ШАДРИН.
Обезьянок из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило увезли за 3,5 тысячи километров в Калугу. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области.
Из Новосибирска в самый большой парк птиц в стране перевезли двух императорских и одного золотистоголового львиного тамарина. Они пополнили коллекцию животных зоопарка «Воробьи» в Калужской области.
Обезьянок доставили на автотранспорте. Сейчас их разместили на территории зоопарка для дальнейшего содержания и разведения.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что детеныша голубого барана перевезли из Новосибирского зоопарка на Алтай.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер