Трех тамаринов из Новосибирского зоопарка перевезли в Калугу

Тамаринов из Новосибирского зоопарка отправили в Калугу. Фото: Владимир ШАДРИН.

Обезьянок из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило увезли за 3,5 тысячи километров в Калугу. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области.

Из Новосибирска в самый большой парк птиц в стране перевезли двух императорских и одного золотистоголового львиного тамарина. Они пополнили коллекцию животных зоопарка «Воробьи» в Калужской области.

Обезьянок доставили на автотранспорте. Сейчас их разместили на территории зоопарка для дальнейшего содержания и разведения.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что детеныша голубого барана перевезли из Новосибирского зоопарка на Алтай.

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