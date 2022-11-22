Новосибирец ограбил девушку на свидании возле круглосуточной пивной

Потерпевшая влюбилась в парня, а он ее ограбил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сибирячка познакомилась с 20-летним парнем в круглосуточной пивной и лишилась смартфона. Ограбление случилось в ночь на 27 июля прошлого года возле круглосуточного кафе на улице Челюскинцев.

Девушка встретила 20-летнего уроженца Барабинска в пивной и решила познакомиться. Парочка стала выпивать на улице и общаться. Вскоре девушке пришло сообщение, и она достала смартфон. Попрощавшись с новым знакомым, она пошла домой, надев наушники и слушая музыку. Внезапно дорогу ей преградил неизвестный и вырвал смартфон. Под чехлом телефона находились 6,3 тысячи рублей.

Девушка обратилась в полицию с заявлением. Там возбудили уголовное дело о грабеже с причинением значительного ущерба в 25 тысяч рублей. Во время очной ставки она опознала парня из кафе — он ей понравился и она запомнила его лицо и голос.

Свидетели подтвердили версию следствия — они хорошо запомнили девушку из-за длинных волос, множества сережек в ушах и пирсинга. Подсудимый написал явку с повинной, однако затем не признал вину. Сказал, что якобы на момент преступления был в другом городе.

- 20-летний подсудимый ранее был судим за кражу, официально не работал, имеет малолетнего ребенка. Суд первой инстанции назначил ему 2 года и 4 месяца колонии строгого режима, Новосибирский областной суд оставил наказание без изменения. Гражданский иск потерпевшей на сумму более 24 тысяч рублей удовлетворен, - сообщила КП-Новосибирск прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области Екатерина Махова. — Приговор вступил в законную силу.

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