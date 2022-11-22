Морозы до – 40 градусов придут в Новосибирск на новогодних праздниках

Мороз прихватит новосибирцев на Новый год. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирск придут суровые холода с 31 декабря по 10 января. Об этом сообщают синоптики гидрометцентров.

По прогнозу от метеоцентра «Фобос», на праздничной неделе, 5 января, ночью ударят морозы под – 40 градусов. В новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января днем будет держаться температура около – 30 градусов.

Специалисты сервиса Gismeteo, напротив, прогнозируют потепление к середине первой недели 2023 года. По данным синоптиков, 5 января ожидается около – 16 градусов.

Точный прогноз погоды станет известен ближе к Новому году. Пока специалисты ориентируются на усредненные данные прошлых лет.

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