Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 ноября 2022 3:13

Морозы до – 40 градусов придут в Новосибирск на новогодних праздниках

Аномально холодный Новый год ожидается в регионе
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Мороз прихватит новосибирцев на Новый год.

Мороз прихватит новосибирцев на Новый год.

Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирск придут суровые холода с 31 декабря по 10 января. Об этом сообщают синоптики гидрометцентров.

По прогнозу от метеоцентра «Фобос», на праздничной неделе, 5 января, ночью ударят морозы под – 40 градусов. В новогоднюю ночь с 31 декабря по 1 января днем будет держаться температура около – 30 градусов.

Специалисты сервиса Gismeteo, напротив, прогнозируют потепление к середине первой недели 2023 года. По данным синоптиков, 5 января ожидается около – 16 градусов.

Точный прогноз погоды станет известен ближе к Новому году. Пока специалисты ориентируются на усредненные данные прошлых лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber