На месте, где пенсионер на кроссовере сбил мать с двумя дочками в Искитиме, установили камеру. Фото: "АСТ-54".

Дорожную камеру установили на месте страшного ДТП, унесшего жизни матери и двоих детей: 2-летней и 4-летней девочек. Их, переходивших дорогу, сбил 70-летний пенсионер на кроссовере. Младшая девочка, которая в момент ДТП находилась на руках у мамы, умерла на месте аварии. Её старшая сестра и мама скончались в больнице спустя несколько дней.

– На улице Юбилейной, возле поворота к дому Подгорный микрорайон №46в, установлен комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД «Скат ПП», фиксирующий нарушение скоростного режима, – сообщает паблик «АСТ-54».

Комплекс установили, чтобы снизить аварийность на опасном участке, а также повысить внимательность водителей. Вероятно, оборудуй ответственные лица этот участок раньше, многодетный отец не остался бы вдовцом, а его две дочки не стали бы сиротами.

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