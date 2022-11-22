В Новосибирской области на трассах открыли пункты обогрева для водителей

В Новосибирской области на трассах открыли пункты обогрева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трассы Новосибирской области готовы к суровым сибирским морозам. На дорогах оборудовали 30 мобильных пунктов обогрева. Об этом сообщает Территориальное управление автомобильных дорог.

В каждом пункте есть тепловые пушки, прикуриватели, мобильный телефон и набор для ремонта. Замерзшим в дороге водителям предоставят теплую одежду, пледы и валенки. При желании можно погреться подольше и выпить чаю с печеньем.

В экстренной ситуации застрявшему на трассе водителю помогут добраться до ближайшего теплого места. Также при желании автомобиль эвакуируют в обогреваемый гараж.

Сообщения принимают по номерам 730 для абонентов МТС и 8-913-949-00-30 – для других операторов. Также помощь окажут после звонка в 112 и по телефону 8-383-335-81-55.

Напомним, на рабочей неделе температура опустится на 14-16 градусов ниже ежегодной нормы.

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