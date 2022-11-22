Аномальные осенние холода на рабочей неделе придут в Новосибирскую область

В Новосибирскую область идут аномальные морозы.
Фото: Василий Вахрин
В Новосибирскую область сибирские морозы придут уже в конце ноября. Об аномалии сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По словам синоптика, в Новосибирской области со среды, 23 ноября, температура воздуха начнет снижаться до 29-31 градуса мороза. В ближайших регионах температура тоже опустится на 14-16 градусов ниже ежегодной ноябрьской нормы.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о морозах до – 34 градусов, которые нагрянут в регион уже к четвергу, 24 ноября.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер