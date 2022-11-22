Аномальные осенние холода на рабочей неделе придут в Новосибирскую область

В Новосибирскую область идут аномальные морозы. Фото: Василий Вахрин

В Новосибирскую область сибирские морозы придут уже в конце ноября. Об аномалии сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в Новосибирской области со среды, 23 ноября, температура воздуха начнет снижаться до 29-31 градуса мороза. В ближайших регионах температура тоже опустится на 14-16 градусов ниже ежегодной ноябрьской нормы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о морозах до – 34 градусов, которые нагрянут в регион уже к четвергу, 24 ноября.

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