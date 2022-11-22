Пробки в 6 баллов затруднили движение по улицам Новосибирска морозным утром 22 ноября

Рассказываем про пробки в Новосибирске 22 ноября 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром вторника, 22 ноября, Новосибирск сковали пробки в 6 баллов. Движение затруднено по большинству улиц города. Об этом сообщает «2ГИС».

Заторы на улицах Широкой, Станционной, проезде Энергетиков, Ватутина, Станиславского и Котовского. Затруднено движение по Троллейной, Немировича-Данченко, Сибиряков-Гвардейцев. Пробки на улице Блюхера, улице Новогодней, проспекте Карла Маркса, площади Лыщинского. Заторы на Советском шоссе. Пробка в сторону правого берега на Октябрьском мосту.

На правобережье заторы на Никитина, Кирова, Большевистской, Восход, Никитина. Движение по Бориса Богаткова тоже затруднено.

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