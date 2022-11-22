Новосибирцы засняли в зоопарке пингвина-трусишку, боявшегося нырнуть в воду

Пингвин долгое время не решался прыгнуть в воду. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

В Новосибирск в ноябре пришли холода: люди стараются потеплее одеться перед выходом на улицу, домашние котики занимают местечко поближе к батарее, а многие животные из городского зоопарка устраиваются на зимовку. Однако некоторым обитателям зверинца холод нипочем. И касается это не только белых медведей, но и пингвинов Гумбольдта.

В один из морозных деньков в середине ноября пингвины решили поплавать в бассейне своего вольера. Но смело прыгнуть в воду решились не все из них. Так, постоянной посетительнице зоопарка Анне Новиковой удалось заснять, как один из пингвинов сначала все никак не решался спуститься по склону к воде, а когда оказался рядом — долго не решался нырнуть. Но все-таки решил довести свое дело до конца.

Пингвины Гумбольдта — первые пингвины, поселившиеся в Новосибирском зоопарке. Их доставили к нам из зоопарка Москвы в 2016 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber