«Двоих мы пытались спасти, но не успели»: в новосибирском приюте шестеро кошек обварились в кипятке

В Новосибирске приют с бездомными кошками затопило кипятком. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске приют с бездомными кошками затопило кипятком. Погибли шестеро животных, еще как минимум шесть получили травмы, пять из них находятся в стационаре.

— Прорвало трубу с горячей водой в бойлерной. Первое время мы вообще не могли даже туда зайти из-за пара, чтобы осмотреть животных. Шестеро погибли — обварились. Две еще дышали, мы пытались их спасти, но когда машина подъехала — было уже поздно. В стационар доставили пятерых животных. Надеемся, их удастся спасти. Остальные все очень напуганные… — рассказывает в ролике хозяйка приюта.

Помещения приюта также оказались затоплены водой. Но сейчас для волонтеров главное — вылечить попавших в ветклинику животных.

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