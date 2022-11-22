В Новосибирске на улице Ленина благоустраивают сквер «Сказочный»

В Новосибирске продолжают благоустраивать сквер «Сказочный» на улице Ленина. Фото: Ростислав Антонов

В Новосибирске продолжают благоустраивать сквер «Сказочный» на улице Ленина, 50. Там уже расчистили пространство, снесли гаражи и аварийные деревья, а недавно команда художников-урбанистов превратила местную трансформаторную будку в настоящее произведение искусства.

Местная трансформаторная будка превратилась в произведение искусства. Фото: Ростислав Антонов

— Свою работу мастер заканчивал уже глубокой ночью, в пятницу, в мороз. Стену освещали с помощью фар автомобиля. А замерзшего художника жители отпаивали горячим чаем, — написал на своей странице Вконтакте депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов. — Но, так или иначе, задача была выполнена, и теперь панно с иллюстрациями русских сказок будет радовать всех, кто живёт поблизости и тех, кто просто проходит мимо.

Художник изобразил на постройке сюжеты из сказок. Фото: Ростислав Антонов

Ростислав также отметил, что надеется на то, что в следующем году здесь удастся высадить деревья, выращенные в Донецком ботсаду. Сейчас об этом ведутся переговоры.

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