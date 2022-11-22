В Новосибирске каршеринговый автомобиль влетел в столб

В Кировском районе Новосибирска каршеринговый автомобиль попал в ДТП. Фото: "АСТ-54"

В Кировском районе Новосибирска каршеринговый автомобиль попал в ДТП. Авария случилась в ночь на вторник, 22 ноября. Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

— На улице Комсомольская, 2, каршеринговый седан volkswagen polo въехал в столб, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

На кадрах с места происшествия видно, что автомобиль получил серьезные повреждения в передней части — его забрал эвакуатор. Столб после столкновения устоял, однако сильно погнулся.

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