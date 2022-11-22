В Новосибирске территорию у «Локомотив-арены» планируют благоустроить за 10 лет

В Новосибирске объявили аукцион на благоустройство территории около «Локомотив-Арены». Фото: Правительство НСО
В Новосибирске объявили аукцион на благоустройство территории около «Локомотив-Арены». Власти ищут подрядчика, который займется комплексным развитием этого участка. Реализовать проект планируется в течение 10 лет.
Как сообщили в мэрии, благоустроить планируется часть улиц Фрунзе, Ипподромской и Журинского спуска. Общая площадь территории, где необходимо будет навести порядок — 7 гектаров. Там расположено 59 объектов, 52 находятся в праве собственности. Цена проекта — 58 миллионов рубелей.
Победитель аукциона должен будет купить у владельцев недвижимость, построенную в границах этой территории. У тех, кто продавать землю и здания откажется, мэрия планирует объекты изъять и направить на хознужды, а владельцам — выплатить компенсацию.
Снести постройки подрядчик должен будет за четыре года, а до 2031 года построить там жилые дома, здания общественно-делового и производственного значения, а также оборудовать социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуры.
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