Следствие установило, что женщина наняла мужу киллера. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске опубликовали видео с места заказного убийства бизнесмена Николая Жиронкина. Напомним, за это преступление Новосибирский областной суд отправил в колонию бывшую жену предприниматели — 62-летнюю Светлану Жиронкину. Следствие считает, что с экс-супругом женщина расправилась, наняв киллера. А причиной для этого послужило появление у мужчины любовницы и его злоупотребление алкоголем. Ведь даже после развода Жиронкины продолжали жить в одном коттедже и вести совместный бизнес по продаже автозапчастей.

— Понимая, что самостоятельно лишить жизни своего супруга она не сможет и, желая отвести от себя подозрения, Светлана предложила ранее знакомому Яшару Исаеву лишить жизни Жиронкина или найти человека, который сможет это сделать за денежное вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей, — рассказала КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Мария Шеин.

По данным следствия именно Исаев помог женщине найти киллера. Им стал работавший на него Александр Морозов.

Само убийство произошло 10 января 2020 года. Киллер позвонил в дверь коттеджа Жиронкиных, представившись курьером с посылкой от дочери. Николай открыл ему дверь, но вместо посылки получил две пули в голову.

Главным аргументом следователей стали видеозаписи с камер, установленных в доме семьи бизнесменов. Сразу после роковых выстрелов якобы убитая горем вдова позвонила детям, в панике склоняясь над телом убитого мужа. Однако следствие считает, что она работала на камеру. Эти записи никто не должен был увидеть. Женщина после убийства спрятала сервер, на который записывалось видео. Криминалисты изъяли сами регистраторы, а внутри обнаружили флешки, которые зафиксировали и сам момент убийства, и все, что происходило после него.

Светлану приговорили к 13 годам колонии общего режима, ее посреднику Ишаеву дали такой же срок, но в колонии строгого режима. В колонии строгого режима будет отбывать срок и киллер — ему дали срок на год меньше.

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