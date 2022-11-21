В Новосибирске в конце ноября ударят аномальные морозы до -31

В Новосибирск под конец ноября пришли по-настоящему зимнее морозы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирск под конец ноября пришли по-настоящему зимнее морозы. Столбик термометра начал опускаться все ниже примерно с середины месяца, а на последнюю неделю синоптики обещают рекордно низкие температуры вплоть до — 31 градуса.

— В среду, 23 ноября, днем в Новосибирске температура воздуха опустится до −15…-20 градусов, ночью похолодает до −23…-28 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — В четверг, 24 ноября, днем температура воздуха будет удерживаться в пределах −19…-24 градусов, ночью — опустится до −29…-34 градусов.

В Гидрометцентре России самую низкую температуру синоптики обещают в ночь на 26 ноября. Столбик термометра опустится до −30 градусов.

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