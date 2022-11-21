ХК «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс» после поражения в первом периоде

Хоккейная «Сибирь» обыграла команду «Ак Барс» из Казани на матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Фото: ХК "Сибирь"

Хоккейная «Сибирь» обыграла команду «Ак Барс» из Казани на матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Игра прошла в понедельник, 21 ноября, в Ледовом дворце «Сибирь» в Новосибирске. Матч закончился со счетом 4:2 в пользу «Сибири».

— Отыгрались с 0-2 и победили! У этой команды точно есть характер! — сообщили в официальной группе Вконтакте хоккейного клуба.

Следующий свой матч «Сибирь» проведет во вторник, 22 ноября, против команды «Амур» из Хабаровска.

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