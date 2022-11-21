В Новосибирской области продлили действие налоговых льгот для предпринимателей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области продлили действие налоговых льгот для предпринимателей. Об этом сообщили в областном правительстве. Меры поддержки будут действовать еще год.

Конкретно они будут включать в себя два основных блока: устранение неравенства в налогообложении бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообложения и продление мер поддержки субъектов промышленности и инвесторов, учреждений социальной сферы и сохранение действующей системы налогообложения.

-Продление на год налоговых преференций касается возможности применять пониженную ставку по налогу на прибыль по организациям социальной сферы, промышленности и инвестиционной деятельности. А также предлагается для предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, еще на год продлить возможность осуществлять торговую деятельность и оказание гражданам услуг общественного питания в стационарных объектах площадью до 150 квадратных метров, — пояснил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко.

Действовать меры поддержки будут до 1 января 2024 года.

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