6 градусов мороза и сильный ветер придет в Новосибирск

22 ноября в Новосибирске отступят холода. Если ночью температура опустится до -15, то днем поднимется до -6.
— Будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Поднимется ветер до 12 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.
В Новосибирской области холод ночью достигнет -23 градусов, а днем до -6...-11. На дорогах будет гололедица.
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