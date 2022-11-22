6 градусов мороза и сильный ветер придет в Новосибирск

22 ноября в Новосибирске отступят холода. Если ночью температура опустится до -15, то днем поднимется до -6.

— Будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков, во второй половине дня местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Поднимется ветер до 12 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

В Новосибирской области холод ночью достигнет -23 градусов, а днем до -6...-11. На дорогах будет гололедица.

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