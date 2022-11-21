В центре Новосибирска планируют перестроить здание заводского комплекса на Серебренниковской

В центре Новосибирска планируют перестроить здание заводского комплекса на улице Серебренниковской. Фото: эскиз DBA-GROUP
В центре Новосибирска планируют перестроить здание заводского комплекса на улице Серебренниковской. Здание планирует реконструировать под торговый центр, а внутри двора построить две «стеклянные» башни с апартаментами до 16 этажей.
Проект реконструкции был представлен на архитектурно-градостроительном совете мэрии. Примечательно, что сейчас на этом участке существуют ограничения по строительству в десять этажей.
Вероятнее всего, рассматривать вопрос согласования данного проекта будут на ближайшей комиссии. У жителей города также будет шанс высказать свое мнение на этот счет.
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