В центре Новосибирска планируют перестроить здание заводского комплекса на Серебренниковской

В центре Новосибирска планируют перестроить здание заводского комплекса на улице Серебренниковской. Фото: эскиз DBA-GROUP

В центре Новосибирска планируют перестроить здание заводского комплекса на улице Серебренниковской. Здание планирует реконструировать под торговый центр, а внутри двора построить две «стеклянные» башни с апартаментами до 16 этажей.

Проект реконструкции был представлен на архитектурно-градостроительном совете мэрии. Примечательно, что сейчас на этом участке существуют ограничения по строительству в десять этажей.

Вероятнее всего, рассматривать вопрос согласования данного проекта будут на ближайшей комиссии. У жителей города также будет шанс высказать свое мнение на этот счет.

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