Лебеди прилетели зимовать на незамерзающее озеро в Алтайском крае

Лебеди-кликуны обосновались на озере Светлом в Алтайском крае. Фото: Рита Перегудова / Толк
Лебеди-кликуны обосновались на озере Светлом в Алтайском крае. Птицы активно готовятся к зимовке, пишет «Толк».
Грациозные птицы заполонили водоем – зрелище по-настоящему впечатляющее. Компанию им составляют забавные утки .
Компанию лебедям составляют забавные утки. Фото: Рита Перегудова / Толк
К озеру, расположенному в селе Урожайном, начали водить группы туристов.
− Вход на смотровую площадку обойдется в символические 50 рублей. Также можно на месте купить корм, − отметили в публикации.
К озеру водят группы туристов. Фото: Рита Перегудова / Толк
Кормить птиц хлебом не рекомендуют. Мучное может нанести пернатым вред.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер