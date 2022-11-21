Лебеди прилетели зимовать на незамерзающее озеро в Алтайском крае

Лебеди-кликуны обосновались на озере Светлом в Алтайском крае. Фото: Рита Перегудова / Толк

Лебеди-кликуны обосновались на озере Светлом в Алтайском крае. Птицы активно готовятся к зимовке, пишет «Толк».

Грациозные птицы заполонили водоем – зрелище по-настоящему впечатляющее. Компанию им составляют забавные утки .

Компанию лебедям составляют забавные утки. Фото: Рита Перегудова / Толк

К озеру, расположенному в селе Урожайном, начали водить группы туристов.

− Вход на смотровую площадку обойдется в символические 50 рублей. Также можно на месте купить корм, − отметили в публикации.

К озеру водят группы туристов. Фото: Рита Перегудова / Толк

Кормить птиц хлебом не рекомендуют. Мучное может нанести пернатым вред.

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