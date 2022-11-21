Новосибирский переработчик мяса требует с экс-арбитражного управляющего местного ритейла 7 миллиардов рублей

Сумма иска - 7,15 миллиардов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новосибирская компания, специализирующаяся на переработке мяса подала в суд иск на взыскание более 7, 15 миллиардов рублей с бывшего арбитражного управляющего местного ритейла.

Как сообщается в картотеке Арбитражного суда, заявление подано в рамках дела о банкротстве управляющего, которое было инициировано в июне 2019 года. Свои обязанности управляющий выполнял по июнь 2020 года.

А сама компания-ритейлер, также занимавшаяся розничной торговлей, находится в стадии банкротства с 2016 года.

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