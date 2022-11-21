В Новосибирской области открыли инсталляцию в память о жертвах ДТП

В Новосибирской области появилась инсталляция, посвященная жертвам ДТП. Фото: Минтранс НСО

В Новосибирской области появилась инсталляция, посвященная жертвам ДТП. Она расположена на площадке перед Парком музеев «Галерея времени».

Проект организовали новосибирская областная общественная организация «Форпост», Министерство транспорта и дорожного хозяйства и Госавтоинспекция НСО. Его цель – напомнить новосибирцам, насколько важно соблюдать ПДД и быть внимательными на дорогах.

Инсталляция представляет собой «башню», состоящую из разноцветных машин. За ней расположен баннер высотой около 12 метров. Надпись на нем гласит: «208 человек погибли на дорогах Новосибирской области в 2022 году».

− Мы стараемся привить мысль том, что дорога – это зона повышенной опасности, необходимо всегда думать и о своей жизни, и о жизни пешеходов, пассажиров и других участников движения, − подчеркнул глава Минтранса Анатолий Костылевский.

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