В Новосибирске над проезжей частью лопнул и заискрился провод линии электропередач

В Новосибирске во время починки линии электропередач произошло ЧП.

В Новосибирске во время починки линии электропередач произошло ЧП. Когда рабочий начал чинить ее, провода резко оборвались и, осыпаясь искрами, повисли над дорогой. Инцидент произошел в понедельник, 21 ноября. Он попал на запись видеорегистратора проезжавших мимо автомобилистов.

— На перекрёстке улиц Спартака — Советская, рабочий вместо того, чтобы починить, повредил провод линии электропередачи, — сообщает паблик Вконтаке «АСТ-54», где было опубликовано видео.

На кадрах ролика видно, что заискрившийся провод опасно повис прямо на проезжей частью, грозясь задеть проезжающие мимо авто. Однако сам рабочий, судя по всему, серьезно не пострадал.

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