«Приехал в гости к родным»: стали известны подробности исчезновения мужчины с бородой и усами в Новосибирске

Мужчина приехал в Новосибирскую область в гости к родным. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

Волонтеры рассказали подробности исчезновения 58-летнего Олега Валентиновича Теплова. Напомним, мужчина пропал в Новосибирске 12 ноября. С этого момента его местонахождение остается неизвестным.

— Мужчина проживает в другом региона, сюда приехал в гости к родным. Через пару дней с момента приезда пропал — ушел в неизвестном направлении. С собой у него документы, родные надеялись, что он придет домой сегодня, поскольку на эту дату у него был обратный билет, однако этого не случилось. Сейчас поисками занимаемся мы и полиция, — пояснили КП-Новосибирск в поисковом отряде «ЛизаАлерт Новосибирск».

Если вы знаете что-нибудь о местонахождении этого мужчины, сообщите об этом поисковикам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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