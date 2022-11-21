В Новосибирске водители автобуса и троллейбуса подрались посреди дороги

Водители подрались прямо на проезжей части. Фото: Кадр из видео/ «АСТ-54»

В Новосибирске двое водителей устроили разборки прямо посреди дороги. Инцидент произошёл в понедельник, 21 ноября. Его засняли на камеру другие автомобилисты.

— На перекрёстке улиц Титова и Серафимовича что-то не поделили водители троллейбуса и ПАЗа. Словесная дуэль довольно быстро переросла в кулачный поединок, — сообщает паблик вконтакте «АСТ-54», где было опубликовано видео.

Чем закончилась драка между двумя водителями — неизвестно. На кадрах ролика видно, как кто-то из прохожих бросился разнимать разошедшихся мужчин.

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