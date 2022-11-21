Каток в Нарымском сквере в Новосибирске откроется 21 ноября

Каток откроют вечером 21 ноября.

Каток в Нарымском сквере в Новосибирске откроется вечером 21 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

— Установившаяся морозная погода позволила работникам МАУ «Стадион» быстро провести все подготовительные работы, и уже вечером ледовая площадка будет готова принять всех желающих покататься на коньках. Приглашаем всех новосибирцев, вечером здесь будет гореть красивый свет, здесь можно будет бесплатно покататься со своими коньками, — рассказала Терешкова.

Напомним, в Нарымском сквере для посетителей катка откроют теплые раздевалки и пункт проката коньков и лыж. Также будут организованы бесплатные мастер-классы и показательные тренировки фигуристов.

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