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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:24

Каток в Нарымском сквере в Новосибирске откроется 21 ноября

Об этом сообщила вице-мэр Анна Терешкова
Надежда КАСЬЯНОВА
Каток откроют вечером 21 ноября.

Каток откроют вечером 21 ноября.

Каток в Нарымском сквере в Новосибирске откроется вечером 21 ноября. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-мэр Анна Терешкова.

— Установившаяся морозная погода позволила работникам МАУ «Стадион» быстро провести все подготовительные работы, и уже вечером ледовая площадка будет готова принять всех желающих покататься на коньках. Приглашаем всех новосибирцев, вечером здесь будет гореть красивый свет, здесь можно будет бесплатно покататься со своими коньками, — рассказала Терешкова.

Напомним, в Нарымском сквере для посетителей катка откроют теплые раздевалки и пункт проката коньков и лыж. Также будут организованы бесплатные мастер-классы и показательные тренировки фигуристов.

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