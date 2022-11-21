В Новосибирске ищут пропавшего мужчину в бежевой куртке с бородой и усами

Мужчину ищут волонтёры и полиция. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирске ищут 58-летнего Олега Валентиновича Теплова. Местонахождение мужчины неизвестно с 12 ноября. - Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы до плеч, голубые глаза. Носит бороду и усы, - сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». - На момент своего исчезновения мужчина был одет в бежевую куртку, голубые джинсы и черные ботинки. Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Олег Валентинович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтёрам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или в полицию по единому номеру 112.

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