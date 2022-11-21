В Новосибирске из-за ремонта сузят дорогу на площади Инженера Будагова возле парка «Городское начало»

Ограничения на площади Инженера Будагова продлятся по 25 ноября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске из-за аварийного ремонта на водопроводе ограничат проезд по площади Инженера Будагова.

— С 19 по 25 ноября на 5 метров сужена проезжая часть площади Инженера Будагова со стороны парка «Городское начало» по адресу улица Обская, 4/1, — сообщили в мэрии.

Также до конца ноября на 6 метров сужена проезжая часть улицы Салтыкова-Щедрина в районе дома №1. И на 7 метров в районе этого же здания сужается проспект Димитрова. Связаны ограничения с аварий на теплотрассе.

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