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НовостиОбщество21 ноября 2022 10:07

В Новосибирске из-за ремонта сузят дорогу на площади Инженера Будагова возле парка «Городское начало»

Продлится ограничение по 25 ноября
Надежда КАСЬЯНОВА
Ограничения на площади Инженера Будагова продлятся по 25 ноября.

Ограничения на площади Инженера Будагова продлятся по 25 ноября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирске из-за аварийного ремонта на водопроводе ограничат проезд по площади Инженера Будагова.

— С 19 по 25 ноября на 5 метров сужена проезжая часть площади Инженера Будагова со стороны парка «Городское начало» по адресу улица Обская, 4/1, — сообщили в мэрии.

Также до конца ноября на 6 метров сужена проезжая часть улицы Салтыкова-Щедрина в районе дома №1. И на 7 метров в районе этого же здания сужается проспект Димитрова. Связаны ограничения с аварий на теплотрассе.

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