В Новосибирске в ДТП с «Тойотой» и «Ладой» пострадал 8-летний мальчик

Пострадавшего мальчика с травмами доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске «Тойота» протаранила «Ладу». Не обошлось без пострадавших. Произошло ДТП в понедельник, 21 ноября.
— 33-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Town Ace двигался по улице Кропоткина в сторону улицы Красный проспект. У дома № 126/1 по улице Кропоткина он столкнулся с впередистоящим автомобилем «Лада», — рассказали в городской Госавтоинспекции.
В ДТП пострадал 8-летний пассажир «Лады». Мальчика с различными травмами доставили в больницу.
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