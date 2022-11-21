В Новосибирске в ДТП с «Тойотой» и «Ладой» пострадал 8-летний мальчик

Пострадавшего мальчика с травмами доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске «Тойота» протаранила «Ладу». Не обошлось без пострадавших. Произошло ДТП в понедельник, 21 ноября.

— 33-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Town Ace двигался по улице Кропоткина в сторону улицы Красный проспект. У дома № 126/1 по улице Кропоткина он столкнулся с впередистоящим автомобилем «Лада», — рассказали в городской Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал 8-летний пассажир «Лады». Мальчика с различными травмами доставили в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер