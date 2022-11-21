Новосибирский СК организовал проверку после обнаружения дыры в фюзеляже самолета S7

Сотрудникам СК предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске следователи организовали проверку после обнаружения дыры в фюзеляже самолета S7. Об этом сообщили в Восточном МСУТ СК РФ.

Напомним, в воскресенье, 20 ноября, в аэропорту Толмачево приземлился рейс, следовавший из Нижнего Новгорода. Во время послеполетного осмотра на корпусе воздушного судна обнаружили дыру.

Самолет сразу же отстранили от полетов. Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту его повреждения.

Также в дело вмешались следователи.

− Новосибирским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», − отметили в публикации.

Теперь сотрудникам СК предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber