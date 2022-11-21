В Новосибирске пьяный мужчина с ножом устроил погром в магазине

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

18.11.2022 г. в 20:49 сигнал тревоги поступил из пекарни, расположенной в Заельцовском районе г. Новосибирска на ул. Кропоткина. Пекарь, задержавшаяся допоздна на работе, вызвала охрану, так как с улицы неожиданно ввалилась бывшая работница в нетрезвом состоянии, и стала требовать расчёт по зарплате. Прибывшие на вызов бойцы ГБР вывели постороннюю на улицу и посоветовали ей обратиться к руководству пекарни в рабочее время. Женщина ушла, но не на долго. Спустя 20 минут из пекарни вновь поступил сигнал тревоги. Гвардейцы вернулись и обнаружили возле здания всё ту же пьяную даму, но уже вооружённую металлической мусорной урной. Ей она наносила удары по закрытой двери, пробиваясь в помещение пекарни. Хулиганка была немедленно задержана. В связи с тем, что она не отдавала отчёта своим действиям, и своим поведением представляла реальную угрозу окружающим, гвардейцы были вынуждены передать задержанную не в полицию, а бригаде скорой медицинской помощи, которая её и госпитализировала.

19.11.2022 г. бойцы ГБР столкнулись ещё с одним неадекватным пьяным хулиганом. Прибыв в 20:24 по сигналу тревоги в магазин на ул. Забалуева, охранники застали там полнейший разгром. На полу торгового зала валялись обрушенные полки, упавшие с них продукты, целые и разбитые бутылки со спиртным, банки с пивом. Из-за оборванных проводов охранно-пожарной сигнализации в помещении без умолку верещала сирена, а весь товар и пол магазина был засыпан огнетушащим порошком. Устроивший разгром молодой человек в возрасте примерно 35 лет находился тут же, но к себе никого не подпускал, угрожая ножом. Бойцы ГБР обезоружили его, скрутили и задержали, после чего передали в полицию. От работников магазина стало известно, что перед тем, как устроить разгром, хулиган открыто похитил и тут же выпил две бутылки водки. Сумма причиненного им ущерба – устанавливается.

20.11.2022 г. после часа ночи сразу в двух ночных барах одной торговой сети произошли серьёзные конфликты, требующие вмешательства охраны. В Октябрьском районе ссора из-за девушки, грозящая перерасти в драку, возникла между компанией из десяти молодых человек и тремя взрослыми мужчинами, находившимися в нетрезвом состоянии. А в Ленинском районе конфликтовали две компании нетрезвых парней на почве внезапно возникших неприязненных отношений. В обоих случаях гвардейцы разняли конфликтующих и выпроводили их на улицу.