«Там кромешная тьма!»: Сибирячка разбила коленки на неосвещенном пешеходном переходе в Оби

Сибирячка разбила коленки, упав не неосвещенном пешеходном переходе в Оби. Фото: предоставлено Мариной Воробьёвой.

Жительница Новосибирска Марина упала на пешеходном переходе в Оби и разбила коленки в кровь. Произошло это, по словам женщины, из-за отсутствия освещения. Сибирячка рассказала о случившемся КП-Новосибирск.

– Переход, где я упала, расположен почти рядом с центром города. Остановка «Октябрьская», рядом со школой номер 60. Возле школы есть очень слабые фонари, а внутри перехода нет. Или же они разбиты. Либо не работают. Чернота полная, кромешная тьма! Как не убилась, не знаю, – говорит Марина.

После падения сибирячке было очень больно, коленка вздулась.

По словам женщины, этот переход в принципе опасен. Из-за отсутствия освещения, там можно не просто упасть или угодить под машину, но и стать жертвой преступника.

Марина призвала властей города решить вопрос с освещением на пешеходном переходе, чтобы избежать подобных случаев.

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