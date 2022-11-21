В Новосибирске отстранили от полетов самолет S7 с дыркой в фюзеляже

Самолет авиакомпании S7 с дыркой в фюзеляже отстранили от полетов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Самолет авиакомпании S7 с дыркой в фюзеляже отстранили от полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Напомним, борт прилетел в Новосибирск из Нижнего Новгорода 20 ноября. На послеполетном осмотре проверяющий обнаружил на воздушном судне сквозное отверстие. Его диаметр составил около одного сантиметра.

В итоге самолет отстранили от выполнения рейсов.

Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.

− Прокуратура проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности полетов, − отметили в пресс-службе ведомства.

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