В Новосибирске отстранили от полетов самолет S7 с дыркой в фюзеляже

Самолет авиакомпании S7 с дыркой в фюзеляже отстранили от полетов.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Самолет авиакомпании S7 с дыркой в фюзеляже отстранили от полетов. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Напомним, борт прилетел в Новосибирск из Нижнего Новгорода 20 ноября. На послеполетном осмотре проверяющий обнаружил на воздушном судне сквозное отверстие. Его диаметр составил около одного сантиметра.
В итоге самолет отстранили от выполнения рейсов.
Новосибирская транспортная прокуратура начала проверку по данному факту.
− Прокуратура проверит исполнение перевозчиком законодательства о безопасности полетов, − отметили в пресс-службе ведомства.
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