Прокуратура проверит авиакомпанию S7 после невылета пассажиров из Новосибирска в Самарканд

Прокуратура начала проверку. Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ.

Транспортная прокуратура начала проверку после того, как пассажиры из Новосибирска не смогли улететь в Самарканд. Об этом в понедельник, 21 ноября, КП-Новосибирск рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

Напомним, 17 ноября пассажиры не смогли попасть в Узбекистан из-за сбоя в системе авиакомпании S7.

– Пассажирам рейса Новосибирск – Самарканд было отказано в воздушной перевозке, авиабилеты переоформлены на ближайшие рейсы авиакомпании, – сообщили в транспортной прокуратуре.

В настоящее время идет проверка исполнения законодательства о защите прав потребителей.

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