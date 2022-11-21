«Нужно срочно открывать курорт»: в Ленинском районе Новосибирска забил «горячий источник»

Источник забил из канализационного люка. Фото: АСТ-54

В Новосибирске заметили «горячий источник», забивший из канализационного люка. Об этом сообщили в группе «АСТ-54».

«Гейзер» образовался по адресу Невельского, 83/2. На него один из местных жителей обратил внимание вечером в воскресенье, 20 ноября.

− В Ленинском районе пробился горячий источник, − написал автор публикации.

Данная ситуация возмутила многих. Мол, проблемы одна за другой начали появляться именно с наступлением морозов.

А кто-то с иронией отреагировал на публикацию.

− Геотермальные источники в Новосибирске! Нужно срочно открывать там атмосферный курорт.

− Каток заливают горячей водой, так ровнее, − пошутили пользователи Сети.

В разделе комментариев мэрия сообщила, что передала информацию о проблеме в администрацию Ленинского района.

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