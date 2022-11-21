Под Новосибирском «Ниссан» насмерть сбил 55-летнюю женщину. Фото: ГИБДД по НСО.

В Новосибирском районе водитель «Ниссана» наехал на женщину 1965 года рождения. Она погибла. Подробности рассказали в Госавтоинспекции по НСО.

– Водитель 1980 года рождения рано утром 20 ноября ехал в сторону Новосибирска по трассе «Новосибирск-Колывань-Томск». На 18 км наехал на женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте. На её одежде не было светоотражающих элементов, – говорится в сообщении ГИБДД.

Женщина-пешеход погибла на месте аварии.

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП.

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