В Новосибирске построили новый вход на станцию метро «Площадь Маркса»

В Новосибирске оформили новый вход в метро Площадь Маркса. Фото: nsknews.info.

В Новосибирске на площади Карла Маркса завершают строительство нового торгового центра «Грани», который соединен со станцией метро подземным тоннелем. Как сообщают «Новосибирские Новости», над четвертым выходом из подземки смонтировали вывеску с названием станции.

Входную группу украшает большая буква «М». Рядом поставили две остановки. Строительство торгового центра должны завершить до конца этого года.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что по переходу каждый час будут проходить более 20 тысяч новосибирцев.

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