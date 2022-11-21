В Советском районе Новосибирска столкнулись легковушка и автомобиль полиции

В Академгородке произошло ДТП с участием легковушки и автомобиля полиции. Фото: АвтоБердск
В понедельник, 21 ноября, в Академгородке произошло ДТП с участием легковушки и автомобиля полиции. Машины столкнулись на улице Иванова.
Фото опубликовано в группе «АвтоБердск». Как видно на снимке, полицейский автомобиль встал поперек дороги, перегородив проезд другим транспортным средствам.
У обеих машин разбит передний бампер. Кто является виновником ДТП – неизвестно.
В комментариях интернет-пользователи начали шутить по поводу произошедшего.
− Зато ГАИ долго ждать не придется, − прокомментировала одна из местных жительниц.
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