Под Новосибирском администрация не заплатила подрядчику за обустройство улицы в Колыбельке

Под Новосибирском администрация не заплатила подрядчику за обустройство в Колыбельке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Новосибирском в Краснозерском районе администрация задолжала подрядчику за обустройство улицы в селе Колыбелька. Власти заключили с исполнителем контракт, тот выполнил работы, а денег не получил. Сотрудники администрации уклонялись от оплаты в течение 4-х месяцев. Сумма задолженности составила почти 600 тысяч рублей.

– Прокурор Краснозерского района главе администрации внес представление об устранении нарушений закона. Его рассмотрели и удовлетворили. Одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Задолженности власти погасили в полном объёме. Права подрядчика восстановили.

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