Рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом прогнозируют в Новосибирской области

В Новосибирской области ждут прироста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске и районах области ожидают роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом. Об этом в понедельник, 21 ноября, в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

– За прошедшую неделю наблюдается рост числа заболевших ОРВИ, как по области, так и по Новосибирску. Прирост по области составляет 3852 случая, город Новосибирск – 3161 случай. Наблюдается среди взрослого населения и детей 7-14 лет, – рассказал Александр Щербатов.

Каждый день появляются новые пациенты с гриппом. Чаще всего это грипп типа А, в единичных случаях – В. Почти половина населения региона уже привита. «Проснулся» и коронавирус – в районах Новосибирской области вторую неделю растет количество заболевших.

– Мы ожидаем вероятный рост заболеваемости как ОРВИ, так и коронавирусной инфекции, поэтому обращаем внимание на соблюдение рекомендательных норм, – подчеркнул глава новосибирского Роспотребнадзора.

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