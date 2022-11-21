В Новосибирске накажут заведующую детсада, из которого сбежал 2-летний мальчик. Фото: предоставлено Ксенией, мамой ребенка.

Новосибирская прокуратура проверила детсад, из которого сбежал 2-летний малыш. Мальчик покинул территорию по время прогулки. Свинтил через проём, который был в заборе. Итоги проверки озвучили в ведомстве.

– Ребенка нашли через 10 минут после побега. Обнаружила его мать одного из воспитанников детсада, вернула туда. Сбежавший малыш воспитывается в полной благополучной семье. На учетах родители не состоят, – уточнили в прокуратуре.

В ведомстве установили, что сотрудники детсада не приняли мер, чтобы не допустить ухода ребенка. Поставили под угрозу здоровье и жизни воспитанников. Из-за чего заведующей детского садика вынесли представление. Оно на рассмотрении.

Дыру в заборе, через которую пролез мальчик-беглец, устранили. На месте установили запираемую калитку.

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