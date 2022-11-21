В Новосибирской области на полигон к мобилизованным пришли Дед Мороз и Снегурочка

Дед Мороз и Снегурочка провели праздничные соревнования для мобилизованных. Фото: Бердская городская общественная палата.

Сказочные персонажи подбодрили мобилизованных на Шиловском полигоне в Новосибирской области. К военнослужащим пришли Дед Мороз и Снегурочка, провели «Весёлые старты» и подарили призы. Об этом КП-Новосибирск рассказала председатель Бердской городской общественной палаты Марина Щербенёва.

Веселые старты приурочили ко дню рождения Деда Мороза. Фото: Бердская городская общественная палата.

Соревнования, приуроченные ко дню рождения Деда Мороза, провели Городской дом культуры и Спортоград Бердска. От участия в стартах не удержались даже офицеры.

Призами были мёд и мандарины. Фото: Бердская городская общественная палата.

Бойцы с удовольствием танцевали лимбо, таскали на ледянке огромный шар, играли в хоккей с мячом. Победителям достались призы от общественной палаты – 33 килограмма мёда и два ящика мандаринов.

Мёд бойцы передали медикам, а мандарины съели сами. Фото: Бердская городская общественная палата.

Целебный мёд достался медикам, а мандарины взяли сами бойцы для поднятия новогоднего настроения. Кормят на полигоне прилично, военнослужащие на условия не жалуются, только просят не забывать об их семьях.

В конце мобилизованные написали письма родным. Фото: Бердская городская общественная палата.

После соревнований Снегурочка и Дед Мороз запустили акцию «Письмо домой», передали мобилизованным 100 конвертов с марками и тетради. Первые письма уже послали адресатам. Акция продлится до середины декабря, а на Новый год к детям военнослужащих в Бердске придут с поздравлениями Деды Морозы – волонтёры.

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