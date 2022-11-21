В Новосибирске на участке возле реки Обь построят детский сад на 400 мест

В Новосибирске построят детский садик на 400 мест. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске на берегу Оби по улице 1-й Чулымской построят детский сад. Как сообщили КП-Новосибирск в пресс-центре мэрии, учреждение будет рассчитано на 400 мест.

Однако в бюджете муниципалитета средства на проектирование и строительство садика до 2024 года не предусмотрены.

Напомним, ранее стало известно об изъятии земли под детский сад возле ЖК «Ясный берег» в 14 тысяч квадратных метров. Срок постановления составляет три года.

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