Новосибирцы переживают за уточку с селезнем, оставшихся на замерзающей речке. Фото: "АСТ-54".

Новосибирцы заметили на замерзающей речушке птичью пару – уточку и селезня. Пернатые плавают по полынье, держатся вместе. Люди переживают, что птички погибнут из-за морозов.

– Мы покормили их кукурузой и сухим кормом для собак, всё же лучше хлеба. Лёд затягивает остатки водной глади, может есть службы, которые примут меры, – волнуются горожане в паблике «АСТ-54».

Утиную историю КП-Новосибирск прокомментировал орнитолог Алексей Яновский. По словам ученого, селезень выглядит вполне благополучным. Уточку по фото толком не разглядеть. При этом биолога насторожило, что пернатых лишь двое.

– Обычно в это время года утки держатся стаями даже на таких водоемах среди жилых домов, где вода не замерзает из-за подтекания из теплотрасс. Пока вода не замерзнет, этим кряквам ничего не угрожает. Если они обе могут летать, то улетят, когда водоем замерзнет почти полностью. В Новосибирске и окрестностях имеются незамерзающие водоемы. Это участок русла Оби чуть ниже плотины ГЭС водоемы, куда стекает вода из теплотрасс. Так называемые пруды охладители ТЭЦ и пруды очистных сооружений городской канализации в поселке Затонский в сторону Колывани. Там дикие утки городской популяции зимуют каждый год. Можно посоветовать неравнодушным продолжать кормить уток хлебом овсянкой и т.п. Еще допустимо бросить на лед сухой травы, чтобы утки не отморозили лапки. Также птиц надо оберегать от кошек и собак. Никому больше утки не интересны. Зоопарк не берет. Зоозащитники тоже. При поимке уток остается надежда, что кто-то будет содержать их на подворье в частном доме, – пояснил Алексей Яновский КП-Новосибирск.

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