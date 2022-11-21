Новосибирца, порезавшего знакомого из-за ревности, задержали на стройке в Самаре. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Новосибирской области, порезавшего из ревности знакомого, задержали в Самаре. Он сбежал туда после преступления. Подробности раскрыли в ГУ МВД по НСО.

Известно, что 12 августа 2022 года подозреваемый напал на знакомого с ножом в Искитимской районе Новосибирской области. Он порезал ему спину и живот из-за ревности. Потом сбежал от правосудия в Самарскую область. Сменил номер, менял места проживания. Прятался изо всех сил. Но не вышло. 16 ноября его все-таки поймали. На стройке. Там он работал. Злоумышленник дал признательные показания. Ранее он был судим за грабеж и кражу.

На 39-летнего агрессора возбудили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкции статьи предусматривают срок до 10 лет. Беглеца поместили в СИЗО.

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