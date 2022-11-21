Экс-сотрудника новосибирского МинЖКХ обвинили в мошенничестве на 900 тысяч рублей

Бывший чиновник новосибирского министерства пойдет под суд. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске будут судить бывшего главного эксперта управления жилищной политики и развития ЖКХ региона. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осенью 2020 года 40-летний бывший чиновник МинЖКХ Новосибирской области обманул бизнесмена на 900 тысяч рублей. Эксперта обвиняют в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ.

Экс-чиновник предложил предпринимателю помочь заключить договор по капремонту жилых домов и приемке работ. Обвиняемый потратил деньги, а бизнесмену не помог, так как решение подобных вопросов было не в его компетенции. Тогда потерпевший обратился в полицию.

Обвиняемого уволили, но свою вину он не признал. Ему может грозить лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело передано в суд.

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