Экс-сотрудника новосибирского МинЖКХ обвинили в мошенничестве на 900 тысяч рублей

Бывший чиновник новосибирского министерства пойдет под суд.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске будут судить бывшего главного эксперта управления жилищной политики и развития ЖКХ региона. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Осенью 2020 года 40-летний бывший чиновник МинЖКХ Новосибирской области обманул бизнесмена на 900 тысяч рублей. Эксперта обвиняют в мошенничестве по части 3 статьи 159 УК РФ.
Экс-чиновник предложил предпринимателю помочь заключить договор по капремонту жилых домов и приемке работ. Обвиняемый потратил деньги, а бизнесмену не помог, так как решение подобных вопросов было не в его компетенции. Тогда потерпевший обратился в полицию.
Обвиняемого уволили, но свою вину он не признал. Ему может грозить лишение свободы на срок до 6 лет. Уголовное дело передано в суд.
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