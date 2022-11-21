Новогоднюю иллюминацию в центре Новосибирска включат 1 декабря

В Новосибирске главную новогоднюю ёлку зажгут 1 декабря. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

В Новосибирске смонтируют новогоднюю ёлку на площади Ленина почти за 1,7 миллиона рублей. Гирлянды включат 1 декабря. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

До 25 ноября подрядчик должен будет проверить целостность игрушек и гирлянд, запустить красную звезду, которую установят на верхушке. Также нужно будет смонтировать отдельные 88 частей ели. На них закрепят как искусственные, так и настоящие пушистые ветви.

30 ноября на площади Ленина появится каркас новогоднего дерева, а 1 декабря ёлку украсят и включат гирлянды. Помимо более 2 тысяч шаров, на ель повесят 150 снежинок и 75 фонарей.

Начальная стоимость работ – 1,698 миллиона рублей. Сейчас комиссия выбирает исполнителя, который сможет предложить меньшую цену.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber